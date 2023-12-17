«مشروعات الإسكان» يعلن موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، موعد تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي في سبها، مؤكدًا استكمال الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشروع ومصادقة ديوان المحاسبة عليها.

وشارك عجاج في اجتماع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مع عدد من المكونات الإدارية ببلدية سبها والتي مثَّلها عميد المجلس البلدي بلحاج علي بلحاج، ورئيس جامعة سبها مسعود الرقيق، ومدير عام مركز سبها الطبي حسين أبوزهو، وعدد من مديري القطاعات الخدمية بالمدينة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة.

موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع الخدمية في سبها، واستمع خلاله الدبيبة لأهم المشاكل التي تواجه المدينة، وأكبرها مشكلة الصرف الصحي، إلى جانب الاحتياجات الأساسية لجامعة سبها ومركز سبها الطبي.

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وأضافت أن مدير عام جهاز الإسكان والمرافق محمود عجاج «أكد أن الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي سبها بسعة 30 ألف متر مكعب، استُكملت وصادق عليها ديوان المحاسبة، وسينطلق المشروع مطلع يناير المقبل، وستكون مدة تنفيذه 18 شهرًا إلى جانب محطات الضخ بالمدينة».

تنفيذ 19 مدرسة جديدة في سبها

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة أكد من جانبه «أن الجهاز سيشرع في تنفيذ 19 مدرسة جديدة ضمن مدارس المستقبل بسبب الاكتظاظ بمدارس المدينة ووجود كثير من المدارس المتهالكة».

وشدد الدبيبة من جانبه على ضرورة الاهتمام ببلديات الجنوب وإعطائها الأولوية في خطة عودة الحياة، خاصة في مشروعات الصرف الصحي والمرافق التعليمية والصحية، موجهًا بعقد اجتماعات فنية بين البلدية والأجهزة التنفيذية لمتابعة برنامج المشروعات المعتمدة ضمن خطة «عودة الحياة».