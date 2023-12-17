وصول 20 حاوية من مشغلات غسيل الكلى إلى فرع الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإمداد الطبي وصول 20 حاوية من مشغلات أجهزة غسيل الكلى ميناء بنغازي البحري وتسليمها إلى المخازن التابعة لفرع الجهاز بالمنطقة الشرقية، أمس السبت.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الشحنة موردة عن طريق شركة «B,BRUAN» وتضم 20 حاولة سعة 40 قدمًا لسد العجز الذي سجلته مراكز غسيل الكلى أخيرًا بالمنطقة الشرقية.

نقل الشحنة إلى مخازن الإمداد الطبي في بنغازي

وقال الجهاز إن عملية الاستلام جرت عن طريق مدير جهاز الإمداد فرع المنطقة الشرقية الدكتور محمود بوغزيل، مؤكدًا نقل الشحنة إلى مخازن فرع المنطقة الشرقية بمدينة بنغازي لفحصها ومعايرتها قبل توزيعها على المراكز المختصة وأقسام غسيل الكلى بالمنطقة الشرقية.

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وأكد جهاز الإمداد الطبي أن ذلك يأتي ضمن خطة العمل التي وضعتها لجنة الإدارة لتوفير بنود الإمداد الطبي من الأدوية العامة والتخصصية حسب برنامج العطاء العام.

دعم فروع جهاز الإمداد الطبي

وأكد رئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالعزيز الشمام أن خطة الجهاز تتمثل في دعم جميع الفروع الشرقية والجنوبية والوسطى والغربية وتوفير جميع احتياجات المرضى من المواد والمستلزمات الطبية.

ونوه الشمام بأن شحنات الإمداد الطبي تصل أسبوعيًا إلى مخازن الإدارة العامة وفروعها من أصناف مختلفة ومهمة من الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك انفراجًا في الأدوية بعد تنفيد برنامج العطاء العام.

نقل حاويات تحمل مواد الغسيل الكلوي إلى مخازن الإمداد الطبي في بنغازي. (جهاز الإمداد الطبي)