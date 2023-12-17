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مكتب بني وليد يطالب شاغلي أملاك الدولة في المدينة بتسوية أوضاعهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 17 ديسمبر 2023, 07:49 مساء
مكتب بني وليد يطالب شاغلي أملاك الدولة في المدينة بتسوية أوضاعهم
سوق الخضروات واللحوم التابعة لمكتب أملاك الدولة ببني وليد. (المكتب الإعلامي بمكتب مصلحة أملاك الدولة بني وليد)
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طالب مكتب مصلحة أملاك الدولة ببني وليد جميع المواطنين شاغلي أملاك الدولة والمحلات الاستثمارية بشكل غير قانوني بضرورة مراجعة المكتب في أقرب وقت ممكن.

كما دعا المكتب، في إعلان أصدره اليوم الأحد، جميع المستفيدين من المحلات التابعة له إلى تسوية أوضاعهم القانونية وتسديد الديون السابقة والحالية قبل نهاية العام الجاري 2023.

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ونوه المكتب بأن هذا الإعلان «بمثابة إخطار ثالث كون أن بعض العقارات مقفلة ولا يجري الاستفادة منها ويستغلها شاغل العقار بصفة الحيازة بوجه غير حق».

وأوضح مكتب أملاك الدولة في بني وليد أن تلك المواقع الاستثمارية تشمل سوق الذهب، وسوق التجزئة للخضروات واللحوم، وبعض العقارات والأماكن المملوكة للدولة الليبية.

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