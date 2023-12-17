«المفوضية» تشارك في مراقبة انتخاب مجالس المحافظات العراقية

القاهرة - بوابة الوسط

‏‎تشارك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مراقبة انتخاب مجالس المحافظات في جمهورية العراق التي تنعقد غدًا الإثنين 18 ديسمبر الجاري، بإشراف وإدارة المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات.

ويمثل المفوضية الليبية وفد من موظفيها يترأسه عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، بحسب ما أعلنته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأحد.

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وأوضحت المفوضية أن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز نزاهة الانتخابات بحسب القواعد المتعارف عليها دوليًا عند إجراء الانتخابات، كما تُسهم في تبادل الخبرات بين الإدارات الانتخابية في مجال الإجراءات الفنية وتقنيات وآليات الاقتراع.

وأشارت المفوضية إلى أن انتخابات مجالس المحافظات العراقية يشارك فيها قرابة 16 مليون ناخب، كما يبلغ عدد محطات الاقتراع 38 ألف محطة موزعة في عموم العراق.