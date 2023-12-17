مقترح بمنظومة رقمية للمرضى على الحدود الليبية - التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت مشكلة الانتظار الطويل في المعابر البرية جدول الاجتماع الثاني للجنة الليبية - التونسية المشتركة، وفق رئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق النيفر.

ونقلت منصة «حكومتنا» عن النيفر القول: «هناك اقتراح بوضع منظومة رقمية وممرات خاصة بالمرضى ومرافقيهم، إلى جانب تسريع إجراءات الشرطة».

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى «تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية في تونس من جهة، والطرف الليبي المتكفل بتسديد تكاليف العلاج من جهة أخرى، في إطار اتفاقية تعاقدية تضبط كل أوجه هذه العلاقة».

مشروع اتفاقية بين ليبيا وتونس

وتعمل اللجنة الليبية - التونسية على وضع مشروع هذه الاتفاقية، ومناقشة بنودها وتعديلاتها؛ لاعتمادها من قِبل الطرفين، وفق رئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي.

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وأفاد المسؤول التونسي بأن اللجنة تدرس أيضا التعاون الثنائي في مجالات: الاستثمار، والتكوين والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات الطبية، مبينا أنها ستعقد اجتماعاتها أسبوعيا؛ لتحقيق أهدافها.