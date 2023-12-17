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لجنة الحريات: نستنكر «ممارسات النائب العام» ضد المحامين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 02:10 مساء
لجنة الحريات: نستنكر «ممارسات النائب العام» ضد المحامين
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الليبية محمد العلاقي. (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الليبية، أمس السبت، ما قالت إنها «إجراءت يتخذها مكتب النائب العام وأعضاء المكتب، وممارساتهم تجاه المحامين وموكليهم»، مشيرة في بيان إلى «منع المحامين من الاطلاع على القضية، وتمديد الحبس في غياب المتهمين ومحاميهم».

ولم يصدر مكتب النائب العام أي توضيح لما ورد في بيان لجنة الحريات الذي صدر أمس السبت. 

وإذ وصفت اللجنة في بيان هذه الممارسات بـ«البدعة»، فإنها أهابت بـ«النائب العام الرجوع للحق، وتطبيق القانون في أحسن صورة».

لجنة الحريات تلوح بالتصعيد لدى الجهات المحلية والدولية
ولوح البيان بـ«تصعيد الموقف لدى الجهات المحلية والدولية، والرأي العام المحلي والدولي في حال عدم التوقف عن هذه الممارسات».

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وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد العلاقي: «وقائع منع المحامين من الاطلاع على القضية، وتمديد الحبس في غياب المتهمين ومحاميهم، تكررت في الآونة الأخيرة، وهو ما حدا بالنقابة لإصدار البيان عقب اجتماع جمعيتها العمومية».

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