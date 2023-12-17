نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 17 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ومتوسطة إلى جيدة بالساحل من الخليج إلى طبرق بسبب اضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب، وتتكاثر غدا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، مع سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.