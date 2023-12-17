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نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 17 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 12:03 مساء
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 17 ديسمبر 2023)
نشرة الصيـد البحري في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ومتوسطة إلى جيدة بالساحل من الخليج إلى طبرق بسبب اضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب، وتتكاثر غدا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، مع سقوط أمطار متفرقة.
• الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.
• البحر قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة متوسطة إلى جيدة بسبب اضطراب البحر.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، بينما تكون متغيرة الاتجاه نهار اليوم على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين متر و3 أمتار.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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