الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (الأحد 17 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد علي مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة هذا اليوم، وستقل فاعليتها، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار يوم الثلاثاء على غالبية المناطق، خاصة الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً، وما زالت الفرصة لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر حتي أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا على غدامس، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون جيدة أحيانا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.