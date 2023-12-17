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الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (الأحد 17 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 09:46 صباحا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (الأحد 17 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد علي مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة هذا اليوم، وستقل فاعليتها، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار يوم الثلاثاء على غالبية المناطق، خاصة الساحلية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً، وما زالت الفرصة لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر حتي أقصى الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا على غدامس، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون جيدة أحيانا.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية. 

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

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