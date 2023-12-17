أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 17 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار عند 4.80 دينار مقابل 4.83 دينار الخميس الماضي، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي. وبينما حافظ سعر اليورو على مستوى 5.23 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار من 6.06 دينار الخميس.