الدولار يتراجع أمام الدينار في ختام التعاملات بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في ختام تعاملات اليوم السبت بالسوق الموازية إلى 5.77 دينار مقارنة بـ5.82 دينار في مستهل التعاملات.

كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 6.18 دينار مقارنة بـ6.25 دينار، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 7.25 دينار مقارنة بـ7.30 دينار.

أما الليرة التركية فاستقرت عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.87 دينار ليبي، فيما تراجع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 273 دينارا مقارنة بـ 275 دينار بداية التعاملات.

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