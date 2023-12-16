استمرار العمل في صيانة الطريق الدائري الثاني بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت الفرق الفنية أعمالها في صيانة الطريق الدائري الثاني (الطريق السريع) في العاصمة طرابلس.

وقالت شركة الخدمات العامة، الجمعة، إن الفرق المعنية قامت بردم الخرسانة الواقعة وسط الطريق من جزيرة الغيران إلى جزيرة غوط الشعال، وذلك كمرحلة أولى.

استمرار أعمال الدائري الثالث

وفيما يخص مشروع الدائري الثالث، قال رئيس لجنة إدارة المشروع كمال البيطار قبل نحو أسبوع إن القيمة الحقيقة للعقد الموقَّع مع ائتلاف الشركات المصرية في يناير 2022، تبلغ ثلاثة مليارات و734 مليون دينار.

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وأضاف البيطار في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV)، أن الشركات باشرت العمل في 20 أغسطس الماضي، في حين ينص العقد على تنفيذ المشروع في غضون 12 شهرا، وهو «مشروط بتسليم الـ24 كيلومترا بالكامل خالية من جميع العوائق».

وأوضح أن المقاول بدأ أعماله من تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى تقاطع «حي صلاح الدين»، قبل فتح المجال في مواقع أخرى بمنطقة «طريق الشوك» إلى ما بعد «جزيرة عودة الحياة».

من أعمال صيانة الطريق الدائري الثاني في طرابلس (شركة الخدمات العامة بطرابلس)

من أعمال صيانة الطريق الدائري الثاني في طرابلس (شركة الخدمات العامة بطرابلس)

من أعمال صيانة الطريق الدائري الثاني في طرابلس (شركة الخدمات العامة بطرابلس)