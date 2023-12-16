«الدعم الحكومي» في محادثات المبعوث الأميركي والحويج

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، «الإصلاحات السياسية والاقتصادية المحتملة، بما في ذلك نظام الدعم، لتنمية القطاع الخاص في ليبيا وجذب الاستثمار الأجنبي»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس».

جدل حول دعم الوقود

وفي نوفمبر الماضي، هيمن الجدل على المشهد الليبي حول سيناريوهات رفع الدعم عن الوقود في ليبيا، بعد تلميحات صدرت عن صندوق النقد الدولي بشأن ما وصفه بـ«خفض إعانات الدعم غير المستهدفة»، وذلك بعد نحو أسبوعين من حديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، عن ضرورة المضي قدماً نحو تفعيل هذا القرار، لمكافحة تهريب الوقود داخلياً وخارجياً.

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وعقب مشاورات بين مسؤولين من المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي في تونس الشهر الماضي، أوصى بيان صادر عن المؤسسة النقدية الدولية بإمكانية خفض «إعانات الدعم غير المستهدفة»، لتحرير الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية بشكل أفضل. لكنه عاد وقال إنها «آراء لفريق الخبراء بقيادة ديمتري غيرشينسون، ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي لصندوق النقد».

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