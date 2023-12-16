انخفاض جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 16 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدولار إلى 5.82 دينار مقابل 5.99 دينار الخميس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما هبط سعر اليورو إلى 6.25 دينار من 6.43 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 7.30 دينار من 7.45 دينار.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي

وبينما استقر سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.87 دينار من 1.90 دينار.

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