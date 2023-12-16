جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى شرق بنغازي (تسجيل صوتي)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي عودة المياه تدريجيا إلى شرق مدينة بنغازي، أمس الجمعة، بعد إجراء عمليات صيانة في خطوط الإمداد، وفق مدير المكتب الإعلامي بالجهاز، صلاح الساعدي، في تسجيل صوتي بثته وكالة الأنباء الليبية (وال).



وفيما قال الساعدى إن جهاز النهر الصناعي لمس حالة غضب أهالي بنغازي من انقطاع المياه، فقد جدد التأكيد على أن هذا الانقطاع «جاء بناء على طلب من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ولجنة الإعمار»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهاز «ليس لديه أي مشاكل في إمدادات المياه».

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