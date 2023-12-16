جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى شرق بنغازي (تسجيل صوتي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي عودة المياه تدريجيا إلى شرق مدينة بنغازي، أمس الجمعة، بعد إجراء عمليات صيانة في خطوط الإمداد، وفق مدير المكتب الإعلامي بالجهاز، صلاح الساعدي، في تسجيل صوتي بثته وكالة الأنباء الليبية (وال).
وفيما قال الساعدى إن جهاز النهر الصناعي لمس حالة غضب أهالي بنغازي من انقطاع المياه، فقد جدد التأكيد على أن هذا الانقطاع «جاء بناء على طلب من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ولجنة الإعمار»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهاز «ليس لديه أي مشاكل في إمدادات المياه».
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انقطاع الإمدادات عن شرق بنغازي بطلب من شركة المياه
وأرجع المسؤول الإعلامي لجهاز النهر الصناعي إيقاف الضخ، الأسبوع الماضي، إلى «طلب الشركة إجراء أعمال الترحيل والربط للخط الناقل للمياه الواقع بطريق المطار، وتنفيذ قواعد التثبيت الخرسانية». ونوه الساعدي إلى أن انقطاع المياه عن شرق بنغازي، وما واكبه من رد فعل من الأهالي، يؤكد أن «المياه مسألة أمن قومي».
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