  • Alwasat News
Atwasat

جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى شرق بنغازي (تسجيل صوتي)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 10:11 صباحا
جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى شرق بنغازي (تسجيل صوتي)
من أعمال تعبئة خط مياه أجدابيا - بنغازي، 5 أغسطس 2023. (أرشيفية: النهر الصناعي)
alwasat radio

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي عودة المياه تدريجيا إلى شرق مدينة بنغازي، أمس الجمعة، بعد إجراء عمليات صيانة في خطوط الإمداد، وفق مدير المكتب الإعلامي بالجهاز، صلاح الساعدي، في تسجيل صوتي بثته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وفيما قال الساعدى إن جهاز النهر الصناعي لمس حالة غضب أهالي بنغازي من انقطاع المياه، فقد جدد التأكيد على أن هذا الانقطاع «جاء بناء على طلب من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ولجنة الإعمار»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهاز «ليس  لديه أي مشاكل في إمدادات المياه».

- النهر الصناعي يؤجل إيقاف الإمداد المائي إلى شرق بنغازي

انقطاع الإمدادات عن شرق بنغازي بطلب من شركة المياه
وأرجع المسؤول الإعلامي لجهاز النهر الصناعي إيقاف الضخ، الأسبوع الماضي، إلى «طلب الشركة إجراء أعمال الترحيل والربط للخط الناقل للمياه الواقع بطريق المطار، وتنفيذ قواعد التثبيت الخرسانية». ونوه الساعدي إلى أن انقطاع المياه عن شرق بنغازي، وما واكبه من رد فعل من الأهالي، يؤكد أن «المياه مسألة أمن قومي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28

كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء

الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير

إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة «سرت» تناقش إمكانية صيانة ميناء مرسى الحريقة
شركة «سرت» تناقش إمكانية صيانة ميناء مرسى الحريقة
شركة الكهرباء: شحن محطة «سيمنس» متكاملة إلى أجدابيا لتحسين وضع الشبكة
شركة الكهرباء: شحن محطة «سيمنس» متكاملة إلى أجدابيا لتحسين وضع ...
مديرية أمن طرابلس تنفى سقوط ضحايا في أحداث مباراة الاتحاد والملعب الليبي
مديرية أمن طرابلس تنفى سقوط ضحايا في أحداث مباراة الاتحاد والملعب...
افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حماد وحفتر
افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حماد وحفتر
الكبير ونورلاند: نهج موحد وشفاف لإعمار درنة بالتعاون مع المؤسسات الدولية
الكبير ونورلاند: نهج موحد وشفاف لإعمار درنة بالتعاون مع المؤسسات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
المزيد
بعد الهبوط الأرضي.. إعلان موعد فتح طريق الجامعة في طرابلس
بعد الهبوط الأرضي.. إعلان موعد فتح طريق الجامعة في طرابلس...
جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى شرق بنغازي (تسجيل صوتي)
جهاز النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى شرق بنغازي (تسجيل ......
طقس بارد ومتقلب شمال ليبيا (السبت 16 ديسمبر 2023)
طقس بارد ومتقلب شمال ليبيا (السبت 16 ديسمبر 2023)...
الكبير ونورلاند: نهج موحد وشفاف لإعمار درنة بالتعاون مع المؤسسات الدولية
الكبير ونورلاند: نهج موحد وشفاف لإعمار درنة بالتعاون مع ......
افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حماد وحفتر
افتتاح مبنى الإدارة العامة في جامعة بنغازي بحضور حماد وحفتر...
المزيد