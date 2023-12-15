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شركة الكهرباء: شحن محطة «سيمنس» متكاملة إلى أجدابيا لتحسين وضع الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 10:36 مساء
شركة الكهرباء: شحن محطة «سيمنس» متكاملة إلى أجدابيا لتحسين وضع الشبكة
نقل محطة كهرباء متكاملة إلى دائرة توزيع أجدابيا (الشركة العامة للكهرباء)
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قالت الشركة العامة للكهرباء إنه جرى شحن محطة متكاملة إلى دائرة توزيع أجدابيا، وذلك للعمل على تحسين وضع الشبكة الكهربائية بالمدينة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على رفع كفاءة شبكات التوزيع، ولذلك جرى «صرف محطة متكاملة 11/66 كيلو فولت، من نوع سيمنس GIS، لدائرة توزيع أجدابيا».

شحن محول بمحطة تحويل الخليج
وفي موضع آخر، جرى شحن وتحميل محول 220/400 ك.ف داخل محطة تحويل الخليج بعد الانتهاء من تركيبه للمرة الأولى بكوادر وطنية.

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وأضافت الشركة أن فريق إدارة التركيبات ودائرة صيانة الجهد الفائق الوسطى بالإدارة العامة لنقل الطاقة أجروا أعمال شحن المحول، لدعم الشبكة وتحسين أدائها والرفع من كفاءتها.

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