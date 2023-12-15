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بالصور.. استمرار شفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي لفك المختنقات المرورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 08:36 مساء
بالصور.. استمرار شفط مياه الأمطار بالطريق الساحلي لفك المختنقات المرورية
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
alwasat radio

أكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استمرار أعمال شفط المياه بالطريق الساحلي عبر مكتب خدمات الزاوية.

وقالت الشركة، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن الأعمال مستمرة لفك مختنقات مياه الأمطار مع استمرار سقوطها على مدينة الزاوية، إذ تتولى العمل فرقة الطوارئ بمكتب خدمات الزاوية، التابع لإدارة التشغيل والصيانة الغربية.

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة ومتقلبة على مناطق شمال ليبيا، مع هطول أمطار متفرقة، خاصة على بعض المناطق الساحلية، وتكون فرصة سقوط الأمطار أفضل بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي.

موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
موظفو مكتب خدمات الزاوية يقومون بشفط المياه بالطريق الساحلي. (الشركة العامة للمياه)
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