هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، حدوث هبوط بجزء من طريق الجامعة تحديدًا أمام دار الرحمة باتجاه جزيرة الفرناج.

وأشار مكتب شؤون المرور بالمديرية إلى التواصل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي للبدء في صيانة الطريق، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس

قفل طريق جامعة طرابلس باتجاه جزيرة الفرناج بسبب صيانة هبوط أرضي

هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)

وهذا ثاني هبوط أرضي في أقل من عشرة أيام، إذ انقلبت سيارة في السابع من ديسمبر الجاري في جزء هبط من الأرض بطريق الجامعة لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

أوضح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه والصرف الصحي آنذاك، أن الهبوط الأرضي المفاجئ الذي حدث بطريق الجامعة «كان بسبب خط مياه قديم متهالك جرى تنفيذه منذ العام 1978»، منبهًا إلى صيانة الجزء النهار من الطريق «ضمن أعمال المرحلة الثانية» لعملية استبدال خط المياه بالكامل التي بدأ الجهاز في تنفيذها في وقت سابق.