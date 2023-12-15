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كندا تؤكد دعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 11:02 صباحا
كندا تؤكد دعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
لقاء الباعور في مكتبه مع السفيرة الكندية، 14 ديسمبر 2023. (وزارة الخارجية)
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أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد حرص الحكومة الكندية على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق «قوانين انتخابية عادلة».

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الكندية مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، أمس الخميس، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

وبحث اللقاء الذي عقد بمكتب الباعور «العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة»، فضلًا عن «مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية».

السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات
العابد يناقش مع سفيرة كندا ملف التدريب في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الليبي

السفيرة الكندية تلتقي السايح والعابد
والتقت السفيرة الكندية خلال الأسبوع الماضي رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لبحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها نحو إنجاز الاستحقاقات المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان، إن السفيرة الكندية أشادت بجهودها في إطار الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية المقرر عقدها مطلع العام المقبل، مؤكدة تجديد دعم حكومة بلادها جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبحثت سافرد مع وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد ملف التدريب في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الليبي. ونقلت الوزارة في بيان، عن السفيرة الكندية تأكيدها العمل على «تعزيز سبل التعاون والعودة لمباشرة عملها من طرابلس».

 

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