حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 15 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة ومتقلبة، اليوم الجمعة، على مناطق شمال ليبيا مع هطول أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية وتكون فرصة سقوط الأمطار أفضل بداية من غد على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصةً على المناطق الساحلية وتكون فرصة الهطول جيدة بداية من غد.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س على بعض مناطق الساحلية، وتتحول مساء غد إلى شمالية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة علي المناطق الجبلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة مساء اليوم وغد خاصة على بنغازي وبعض مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا مساء اليوم.

الجفرة- سبها- غات - غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.

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