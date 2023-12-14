شاهد في برنامج «فلوسنا»: الإتاوات وأزمة الوقود في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الخميس، ملف تهريب الوقود في الجنوب الليبي، بعد تداول مقاطع لتشكيلات مسلحة تسهّل عمليات التهريب، وأخرى تقوم بتحصيل إتاوات نظير ذلك، بينما تبقى المنطقة الجنوبية تحديدًا تعاني منذ سنوات نقصًا حادًا في الطاقة.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة اعترافات لأحد السائقين بتهريب الوقود إلى دول جوار ليبيا، خاصة تشاد، وهو ما يحدث أمام مجموعات مسلحة التي تقول تقارير إنها تجمع الإتاوات من المهربين، فهل يجري ذلك تحت أعين القيادة العامة أم من خلف ظهرها؟

ومؤخرًا كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية أن ليبيا تتكبد ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا لعدة سنوات نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، مشيرة إلى زيادة قدرها 19% في حجم المنتجات النفطية المستوردة في العام 2022 بسبب التهريب غير المشروع.

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