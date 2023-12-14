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تقرير اتهمها بتسليمهم «سرًا».. تونس تنفي مزاعم ترحيل جماعي للاجئين إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 14 ديسمبر 2023, 05:50 مساء
تقرير اتهمها بتسليمهم «سرًا».. تونس تنفي مزاعم ترحيل جماعي للاجئين إلى ليبيا
مهاجرون موقفون في أحد السجون الليبية في أكتوبر 2023. (منصة «إنفو ميغرون» المتخصصة في تتبع أخبار الهجرة)
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نفت السلطات التونسية مزاعم تحدثت عن إلقاء القبض على مهاجرين أفارقة جرى إرسالهم إلى الحدود حيث ألقي القبض عليهم من قبل السلطات الليبية ونقلهم إلى السجون وفق تقرير دولي.

وحسب منصة «إنفو ميغرون» المتخصصة في تتبع أخبار الهجرة التي جمعت عدة شهادات من لاجئين تحدثوا عن عمليات الطرد هذه التي كشفت في تقرير لها مساء الأربعاء العديد من رسائل الاستغاثة خلال الأسابيع الأخيرة، مصدرها جميعا الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى السنغاليون والغينيون وحتى السودانيون يروون الاعتقالات التعسفية في تونس برا أو بحرا خلال محاولة العبور، تليها عمليات طرد جماعي إلى ليبيا المجاورة.

هذه الأساليب ليست جديدة حيث جرى هذا الصيف جمع آلاف اللاجئين في جنوب تونس وإرسالهم إلى الصحراء على الحدود بين ليبيا والجزائر.

تونس تنفي مزاعم ترحيل جماعي للاجئين إلى ليبيا
لكن تونس التي نفت دائما هذه الممارسات لم تضع حدا لهذه الانتهاكات، ومن الآن فصاعدا لم يعد يجري ترك المهاجرين في الصحراء، بل يجري تسليمهم مباشرة إلى القوات الليبية على الحدود ثم يلقون بالسجون في تحد للقانون الدولي حسب الموقع ذاته.

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وحسب الشهادات التي جمعتها المنصة المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين كان المدعو أحمد جزءا من مجموعة تضم نحو 200 شخص أرسلوا في أكتوبر الماضي إلى الحدود الليبية. وفي منتصف نوفمبر عانى موسى من نفس المصير إلى جانب 400 مهاجر آخر. وفي نهاية الشهر نفسه طُرد إبراهيم مع ما لا يقل عن 150 من اللاجئين.

إرسال 1500 لاجئ إلى ليبيا
ووفقا لمعلومات الموقع فقد أرسل أكثر من 1500 شخص من جنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا منذ سبتمبر حيث بدأت عمليات الطرد من هذا النوع بعد وقت قصير من وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى جزيرة لامبيدوزا قادمين من تونس عندما وصل نحو 10 آلاف شخص إلى الجزيرة الإيطالية خلال 11 سبتمبر.

وترجح منصة «إنفو ميغرون» المتخصصة في تتبع أخبار الهجرة أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير، حيث تجري عمليات الطرد الجماعي في الظل، لافتة إلى أن اللاجئين الذين قدموا شهاداتهم الآن هم خارج السجن، وقد فر البعض من ليبيا، والبعض الآخر لا يزال هناك.

موقف تونس والمنظمة الدولية للهجرة
لكن الناطق باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبالي يوضح للمنصة «لقد صدمت من هذه الادعاءات، هذه التعليقات غير مقبولة.. لا شيء يحدث على الحدود مع ليبيا، ولا توجد عمليات طرد. نحن نحاول مساعدة المهاجرين وتنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر».

ولم تنف المنظمة الدولية للهجرة عمليات الطرد ولم تؤكدها قائلة: «إن موقف المنظمة الدولية للهجرة واضح للغاية، نحن ندين بشدة أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو طرد المهاجرين في أي مكان. إن احترام القوانين واللوائح الدولية أمر ضروري لحماية حقوق جميع المهاجرين».

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