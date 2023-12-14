بدء مسح غذائي لطلاب مدارس درنة والبيضاء وشحات وسوسة الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب انطلاق مشروع المسح الغذائي الشامل لطلاب المدارس والتوعية بأهمية التغذية الصحية في أربع بلديات هي «البيضاء وشحات وسوسة ودرنة».

وتنفذ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المشروع بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة ودعم من منظمة «يونيسف»، وذلك بدءا من الإثنين المقبل وحتى 29 فبراير العام 2024، حسب ما نقلته صفحة أخبار الوزارات على موقع «فيسبوك».

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ودعت وزارة الصحة المؤسسات التعليمية في المناطق المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الصحية من أجل تسهيل مهمتها.