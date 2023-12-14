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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 11:21 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل الغربي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الساحل من بنغازي إلى درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس وصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• تكاثر السحب الليلة مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
•الرؤية جيدة.

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