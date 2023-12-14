حالة الطقس في ليبيا (الخميس 14 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية امتداد منخفض جوي يؤثر من مساء اليوم الخميس على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب يتخللها هطول أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز امتداد تأثير المنخفض من مساء يوم الغد ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة مع هطول أمطار من حين لآخر خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم ويكون ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة أحيانا تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من مساء الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء يوم الغد.