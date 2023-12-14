السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.83 دينار أمس، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.21 دينار أمس، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.06 دينار.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار أمس.

في حين بقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.