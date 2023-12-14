ضبط معدات مسروقة من شركة الكهرباء في محل خردة بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط معدات مسروقة من الشركة العامة للكهرباء خلال جولة تفتيشية على محال بيع الخردة في مدينة ترهونة.

ونفذ الحملة أعضاء مركز الشرطة الكهربائية سوق الأحد التابع لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية ترهونة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

العثور على محولات كهرباء مسروقة

وعثرت القوات على المسروقات داخل أحد المحال، وشملت محولات كهربائية جرى تفكيكها وانتزاع الأسلاك النحاسية من داخلها بغرض بيعها.

وأوقفت القوات الأمنية شخصا داخل المحل، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقع مع تحريز المضبوطات.