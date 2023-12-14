وزارة العمل: اتفاق على تدريب 50 شابا من حملة السلاح سابقا

القاهرة - بوابة الوسط

وقَّع المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج مع المركز الليبي - الكوري للتدريب اتفاق تدريب، يشمل في مرحلته الأولى تأهيل 50 شابًا من حملة السلاح سابقًا، و20 من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أحد أبنائهن.

وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدورة التدريبية ستنطلق 25 ديسمبر الجاري، لتدريب المجموعة الأولى، وستستمر شهرين في الجانبين النظري والعملي.

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- العابد: برامج عمل تبعد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب

مشروع «متألق» المدعوم أوروبيا

جرت مراسم التوقيع في المركز الليبي - الكوري بين مديري المشروع الوطني للتأهيل والإدماج والمركز الليبي - الكوري، بحضور عدد من مديري الإدارات بالمؤسستين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ مشروع «متألق»، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية في ليبيا ومنظمة سوبر «نوفا» الفرنسية.

في 4 مايو الماضي، افتتح وزير العمل علي العابد مركز «متألق» للتدريب في طرابلس. وقال إن الوزارة تعتزم استكمال عدد من البرامج والأنشطة والمشاريع؛ لكي تبعد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب، وتجعل منهم أشخاصا قادرين على الاندماج والعمل، للمشاركة في بناء الوطن.

وقالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مهمة «متألق» ستكون «تأهيل وتدريب الشباب فنيًا ومهنيًا في عدة مجالات»، بالإضافة إلى أنه «يهدف لتعزيز ثقافة نزع السلاح، وإدماج المقاتلين في سوق العمل».

جانب من مراسم توقيع اتفاق التدريب بين المشروع الوطني للإدماج والمركز الليبي - الكوري، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من مراسم توقيع اتفاق التدريب بين المشروع الوطني للإدماج والمركز الليبي - الكوري، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)