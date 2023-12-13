ضبط شخصين يمتهنان ترويج المخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط شخصين يمتهنان ترويج المخدرات في طرابلس، وبحوزتهما 2036 قرصا مخدرا ونحو 1600 غرام من الكوكايين.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه تلقى معلومات تفيد بوجود شخص ليبي، مقيم في تركيا، يتاجر بالمواد المخدرة (كوكايين) داخل مدينة طرابلس.

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وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، الذي كان يحوز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بصدد ترويجها بالتعاون مع عدة أشخاص داخل مدينة طرابلس، فجرى تنسيق عملية شراء وهمية، أسفرت عن ضبط شخصين ليبيين اعترفا بترويجهما المخدرات.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين 159 كيسا صغيرا يشتبه أن داخلها مخدر الكوكايين، ويقدر وزنها بـ1699 غراما، وأيضا عثر معهما على 2036 قرصا مخدرا.

جانب من المضبوطات، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

جانب من المضبوطات، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

جانب من المضبوطات، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)