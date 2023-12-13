مجلس النواب يطالب بخروج كل التشكيلات المسلحة من غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس النواب بـ«خروج كل التشكيلات المسلحة من مدينة غدامس، وترك مهمة تأمينها لمديرية أمنها»، معلنا إدانته واستنكاره «ما يحدث داخل مدينة غدامس مدينة السلام من انتهاكات للأمن والسلام بالمدينة وترويع أهلها».

جاء ذلك في بيان المجلس رقم 12 لسنة 2023، الذي أصدره اليوم الأربعاء «بشأن الانتهاكات التي ترتكبها التشكيلات المسلحة في مدينة غدامس»، في إشارة إلى التوتر الأمني الذي تشهده المدينة على خلفية وصول قوات إليها، استعدادا لتأمين المنفذ البري مع الجزائر.

تحقيق عاجل في اشتباكات غدامس

ودعا مجلس النواب «كل الأطراف إلى الكف عن استخدام مدينة غدامس في أي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية»، مذكرا بأن مدينة غدامس «لطالما كانت الحاضنة لقاءات الإخوة من أجل وحدة الصف والمصالحة الوطنية».

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كما دعا مجلس النواب، في ختام البيان، النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل فيما نتج جراء هذه الاشتباكات من أضرار لحقت بسكان المدينة والممتلكات العامة والخاصة»، معلنا تأييده «مطالب سكان مدينة غدامس بخروج كل التشكيلات المسلحة منها».

توتر أمني بعد وصول قوات لتأمين منفذ غدامس

وتشهد مدينة غدامس توترا أمنيا منذ يومين على خلفية وصول قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بغرض تأمين منفذ غدامس البري مع الجزائر، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية التونسي، أمس الثلاثاء.

واتهم عدد من أهالي غدامس، في بيان مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، القوات التي وصلت المدينة الواقعة غرب البلاد بـ«إحداث فوضى أمنية فيها»، مطالبين بإخراجها، وتكليف مديرية الأمن فقط بتأمين المدينة.