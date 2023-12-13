شاهد في «اقتصاد بلس»: معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية.. هل ترى النور؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على المناقشات الجارية بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والجانب الإيطالي، لإعادة إحياء معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين في العام 2008.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى مسؤولون بحكومة الدبيبة عدة لقاءات مع نظرائهم في الجانب الإيطالي، لمراجعة بنود الاتفاقية، وإجراءات تطبيقها، لتكون أكثر تماشيًا مع الواقع الحالي في البلاد.

ليبيا في قائمة أكبر مستوردي المشتقات النفطية الروسية

وأشار البرنامج إلى احتلال ليبيا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية، وذلك على الرغم من تراجع وارداتها خلال أغسطس مقارنة بيوليو هذا العام، حين كانت التاسعة، حيث اشتملت قائمة مستوردي الوقود الأحفوري الروسي على 8 بلدان عربية، هي: ليبيا والسعودية والإمارات ومصر والأردن والسودان والمغرب وتونس.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الروسي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف أن صادرات المشتقات النفطية الروسية الخاضعة لعقوبات غربية إلى أفريقيا سجلت صعودًا حادًا منذ الحرب على أوكرانيا، بواقع 14 ضعفًا خلال أكثر من عام.

المنفي يؤكد ضرورة إعمار المناطق المنكوبة بملكية وقيادة ليبية

وتطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال استقباله الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا هنريت ڤون، حيث أكد «أهمية الدعم الفني للبنك الدولي لخطط إعمار المناطق المنكوبة من حيث الدراسات والإحصاءات وتقييم حجم الضرر، وضرورة أن يكون الإعمار بملكية وقيادة ليبية».

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