حكومة الوحدة تشرع في إعداد خارطة طريق للتحول نحو معايير المحاسبة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الأربعاء إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خارطة طريق لعملية التحول نحو معايير المحاسبة الدولية.

وعقدت اللجنة المكلفة من وزير المالية خالد المبروك بشأن الإشراف على التحول نحو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام «IPSAS» صباح اليوم الأربعاء اجتماعًا بمقر الوزارة في طرابلس.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لجنة الإشراف على التحول نحو معايير المحاسبة الدولية ناقشت خلال اجتماعها عملية تحليل السياسات المحاسبية في القطاعين «العام، والحكومي».

وأكدت وزارة المالية أن اللجنة «باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البدء في إعداد خارطة الطريق نحو التحول المتبع في عديد من الدول العربية والأجنبية» مذكرة بأن «ليبيا تُعد من الدول العربية الأولى التي بدأت في دراسة متطلبات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وصولًا إلى تطبيق معايير (IPSAS)».

اجتماع لجنة الإشراف على التحول نحو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام «IPSAS»، الأربعاء 13 ديسمبر 2023. (وزارة المالية)