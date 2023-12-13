الدولار يتراجع في السوق الموازية أمام الدينار (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مسجلًا 6.09 دينار مقارنة بـ 6.26 دينار المسجلة أمس الثلاثاء.