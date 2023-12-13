الدولار يتراجع في السوق الموازية أمام الدينار (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مسجلًا 6.09 دينار مقارنة بـ 6.26 دينار المسجلة أمس الثلاثاء.
كما تراجع سعر اليورو إلى 6.61 دينار مقابل 6.71 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.65 دينار مقابل 7.75 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغير على سعر الليرة التركية والدينار التونسي، إذ استقرا عند 0.21 دينار و1.93 دينار على التوالي. وهبط سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 291 دينارا مقابل 292 دينارا للغرام أمس.
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