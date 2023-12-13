انتشال صاروخين وقنبلة يدوية بمزرعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، انتشال صاروخين وقنبلة يدوية من مزرعة مواطن بطريق المطار في طرابلس.

جاء ذلك بناء على تعليمات نائب رئيس الهيئة إلى إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بضرورة تمشيط إحدى المزارع بطريق المطار للاشتباه بوجود مخلفات حربية فيها، وفق بيان صادر عن الهيئة.

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وخلال تمشيط المزرعة عثرت إدارة المفرقعات على صاروخين «PG7» وقنبلة يدوية منزوعة التأمين جرى تفجيرها في مكانها حفاظًا على السلامة.

من انتشال صاروخين وقنبلة يدوية بمزرعة في طرابلس، 13 ديسمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من انتشال صاروخين وقنبلة يدوية بمزرعة في طرابلس، 13 ديسمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)