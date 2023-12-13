ارتفاع اليورو وانخفاض الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية عند مستوى 4.83 دينار المسجل أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار مقابل 6.07 دينار، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

في حين بقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.