حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء تميل للدفء نهار الأربعاء على معظم مناطق البلاد، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بداية من الجمعة مع تكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء غد مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية.

- الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء غد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا مساء غد ويكون ملحوظًا يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء الجمعة مع احتمال سقوط أمطار.

- الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا مساء الجمعة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الجمعة.