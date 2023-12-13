مباحثات ليبية يونانية حول مشروع الربط الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أسامة الضراط، مع السفير اليوناني نيكولس جار لدنيز تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

وأكد الطرفان على استمرار التواصل عبر لجنة الربط الكهربائي لتنسيق الجهود لمتابعة مشروع الربط الكهربائي بين ليبيا واليونان، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في كلمته بالمؤتمر الهندسي الرابع لنقابة المهن الهندسية بمدينة الزاوية، أمس الثلاثاء، إنه جرى توقيع جملة من الاتفاقات التي يمكنها تصدير الطاقة الشمسية إلى مالطا وإيطاليا واليونان، معتبرًا أن هذا المسار هو مستقبل العالم.

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الدبيبة: التعاقد مع «توتال» لبدء إنتاج 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية

وأعلن الدبيبة التعاقد مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، للبدء في إنتاج 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة الهادفة إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وذكر باعتماد الحكومة من خلال وزارة التخطيط، وبالشراكة مع فريق مختص من الوكالة الأميركية للتنمية الدولة والشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة، أمس الإثنين، الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة للسنوات من 2023 إلى 2035.

ونهاية العام الماضي، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة إن ليبيا تدرس إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي للربط بين اليونان ومدينة دمياط المصرية.