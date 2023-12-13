«الكهرباء»: انتهاء صيانة وحدة بمحطة بنغازي بقدرة 100 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، انتهاء صيانة وحدة بخارية بمحطة شمال بنغازي ودخولها على الإنتاج بقدرة 100ميغاوات.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فنيي محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، انتهوا من إدخال الوحدة البخارية الثالثة على مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الخامسة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي ستضاف إلى الشبكة بقدرة 100ميغاوات.

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وقالت الشركة إن الوحدة المضافة ستساعد على دعم الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءتها، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لضمان سير عمل وحدات التوليد بالكفاءة المطلوبة.