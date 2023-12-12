شاهد في «هنا ليبيا»: حصر العمارات الآيلة للسقوط بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على استئناف عمليات حصر العمارات الآيلة للسقوط بطرابلس بعد توقفها العام 2018، لرصد المباني المتهالكة، بحسب صفحة بلدية طرابلس المركز على «فيسبوك» التي ناشدت الحكومة سرعة التدخل لإجراء حلول جذرية للمباني المتهالكة داخل نطاق البلدية لسلامة الساكنين.

وحصرت البلدية أخيرًا حوالي 60 مبنى، من بينها مبانٍ متهالكة بالكامل؛ حيث يقتصر دور البلدية على إعداد التقارير وإحالتها إلى الجهات الحكومية، بحسب رئيس لجنة حصر المباني سامي الحمادي الذي قال إن الحصر أسفر عن 3200 مبنى متهالك من بينها 16% متهالكة بالكامل وتحتاج لإخلاء السكان.

وأشار الحمادي في مداخلة مع قناة «الوسط» إلى عدم وجود حلول حكومية جذرية للمباني المتهالكة في نطاق البلدية، لافتًا إلى أن بعض المباني متأثرة بتسرب المياه وتحتاج حلولًا موقتة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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