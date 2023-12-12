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ترتيبات ليبية للمشاركة في المعرض الأفريقي للصناعات التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 08:56 مساء
ترتيبات ليبية للمشاركة في المعرض الأفريقي للصناعات التقليدية
جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، الترتيبات اللازمة للمشاركة في المعرض الأفريقي الدولي للصناعات التقليدية والحرفية، المزمع إقامته العام 2024 في بوركينا فاسو.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير محمد الحويج مسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية بسفارة بوركينا فاسو لدى ليبيا بوريما ويدراوغو والمبعوث الشخصي لوزير التجارة.

وأوضح بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» أن اللقاء جاء في إطار الترتيب لمشاركة وفد ليبيا بالمعرض الأفريقي الدولي للصناعات التقليدية والحرفية، وذلك بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، والمدير العام لمركز تنمية الصادرات محمد الديب، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي المكلف فرج البي.

وأضاف البيان أن المعرض والمؤتمر الاقتصادي المصاحب يهدفان إلى تعزيز آفاق التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي، وذلك تحت إشراف الجهات التابعة للوزارة ممثلة بالهيئة العامة للمعارض، ومركز تنمية الصادرات ويضم الغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال.

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مناقشة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين ليبيا وبوركينا فاسو
كما ناقش اللقاء إمكانية تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، في مجالات التجارة والاستثمار بحضور وزيري التجارة والاقتصاد في البلدين.

وأكد الحويج رغبة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل التعاون مع دول الساحل والصحراء ودول الاتحاد الأفريقي، انطلاقًا من بوركينا فاسو، داعيًا لمشاركة الدول الأفريقية بتنفيذ خطة التنمية في ليبيا التي تُعد بوابة أفريقيا بقطاعات التجارة والاستثمار، وتستهدف إقامة المناطق الحرة والاقتصادية وإنشاء الطرق لتنشيط تجارة العبور بين السوق الأفريقي والأوروبي.

بوركينا فاسو ترغب في تعزيز الشراكة مع ليبيا
ونقل البيان عن سفير بوركينا فاسو تأكيده رغبة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ببلاده في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص في ليبيا والعمل على تنظيم لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض التي تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووجَّه الحويج الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات بإعداد الترتيبات اللازمة لمشاركة الوفد الليبي بفعاليات المعرض والمؤتمر الاقتصادي المصاحب بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات المتخصصة، وقيادة نموذج الشراكة الاقتصادية والتجارية الليبية مع دول الساحل والصحراء.

جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبعوث وزير التجارة بجمهورية بوركينا فاسو، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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