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وزارة العمل والتأهيل تبحث إنشاء السكن العمالي في بلدية الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 08:18 مساء
وزارة العمل والتأهيل تبحث إنشاء السكن العمالي في بلدية الزاوية
اجتماع مسؤولي وزارة العمل والمجلس البلدي الزاوية، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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بحث مسؤولون من وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خلال اجتماعهم مع عميد بلدية الزاوية إنشاء سكن عمالي للعمالة الأجنبية داخل نطاق البلدية، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن بلدية الزاوية «أكدت حرصها على المشروع» وتعهدت بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتنفيذه»، وذلك خلال اجتماع جمع مسؤولين من الوزارة والمجلس البلدي بديوان البلدية صباح اليوم الثلاثاء.

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وقالت بلدية الزاوية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «عرض قرار وزير العمل والتأهيل رقم (234) لسنة 2022 بشأن الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسكن» و«تناول آلية تنظيم السكن العمالي وتوفير بيئة سكن تتوفر فيها المعايير المطلوبة وكيفية تنظيمها داخل بلدية الزاوية».

ومثَّل وزارة العمل والتأهيل في الاجتماع كل من مدير إدارة التخطيط الاستراتيچي ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة التخطيط الاستراتيچي بالبلدية.

اجتماع مسؤولي وزارة العمل والمجلس البلدي الزاوية، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مسؤولي وزارة العمل والمجلس البلدي الزاوية، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مسؤولي وزارة العمل والمجلس البلدي الزاوية، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مسؤولي وزارة العمل والمجلس البلدي الزاوية، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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