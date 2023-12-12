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حكومة الدبيبة تناقش إنشاء 4 محطات صرف صحي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 07:57 مساء
حكومة الدبيبة تناقش إنشاء 4 محطات صرف صحي
جانب من اجتماع حكومة الدبيبة مع أجهزة تنفيذية بشأن مشروعات الصرف الصحي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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استعرض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع جهاز مشروعات الإسكان والمرافق تنفيذ أربع محطات للصرف الصحي في الكويفية وسبها وإجدابيا والهضبة الخضراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، بحضور وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار

التصور النهائي للبرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي
وقدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التصور النهائي للبرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي، الذي يرتكز على تنفيذ محطات الصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات الإمداد المائي للمدن، بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بحيث تُوفّر المياه وصيانة المحطات، بحسب بيان نشرته صفحة حكومتنا على «فيسبوك».

وقدم عجاج، بحسب البيان، الإجراءات التنفيذية المتخذة من الجهاز بشأن تنفيذ محطات الصرف الصحي بالكويفية وسبها وإجدابيا والهضبة الخضراء وغيرها.

صيانة وتأهيل محطات المياه والصرف الصحي
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام ببرامج الصرف الصحي، وتوفير المياه من خلال مشروعات الإمداد المائي، ودعم جهاز النهر الصناعي لصيانة الآبار، وصيانة وتأهيل محطات التمويل الرئيسية والفرعية.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق برنامجًا لسد العجز في الإمداد المائي والبالغ 581 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بستة مليارات و300 مليون دينار.

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