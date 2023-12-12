الفقي: يجب سد المنافذ غير النظامية بين تونس وليبيا لضمان السيطرة الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي استمرار التعاون الأمني مع ليبيا، مشددًا على ضرورة «سد المنافذ غير النظامية» على الحدود بين البلدين، وذلك لضمان السيطرة الأمنية ووقف عمليات التهريب وتجارة البشر والهجرة غير النظامية.

وقال الفقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي بمنفذ رأس اجدير اليوم الثلاثاء، «نعمل على تطوير الأجهزة الرقابية داخل المعابر وتسهيل مرور المسافرين والبضائع والشحنات التجارية».

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وأضاف الفقي «نعبر عن سعادتنا بوجودنا بينكم في ليبيا الشقيقة، موحدين وواضحين في مستوى المشاكل التي يجب إيجاد حلول لها في أقرب الأوقات»، مشددًا على أنه «يجب سد كل المنافذ أمام تجارة البشر والهجرة غير النظامية».

كما أكد أن التعاون التونسي مع الجانب الليبي يجري «بشكل كامل» في مجال ضبط الحدود عامة وخاصة في الجرائم المنظمة والجرائم الماسة بسلامة الوطن والمجتمعات المحلية في البلدين مثل تجارة المخدرات والبشر والهجرة والأعمال التخريبية التي تقوم بها بعض الأطراف لتهديد سلامة الدول.

المؤتمر الصحفي للطرابلسي ووزير الداخلية التونسي بمنفذ رأس اجدير، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (فيديو)