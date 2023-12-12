في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي علي الحبري مما أسماها بـ«أزمة خطيرة» يواجهها مجلس إدارة المركزي الحالي، وذلك في أحد تصريحاته إلى حلقة برنامج «فلوسنا» التي بثتها قناة «الوسط» wtv أمس الإثنين.

وقال الحبري لـ«فلوسنا» إن «محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل يواجهان أزمة خطيرة، وهي العجز المزدوج (عجز المالية العامة والحساب الجاري)»، مشيرا إلى أن «استمرار هذا الارتفاع يؤثر على سعر صرف الدينار مقابل الدولار».

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وعبر عن أمله في عدم تكرار أزمة السيولة مجددا في ظل الهوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي»، داعيا إلى «تقديم حلول سريعة من قبل المصرف المركزي».

فجوة سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية

ويبلغ الفارق بين سعري صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية نحو 1.37 دينار، إذ سجل الدينار في السوق الموازية 6.20 دينار، مقابل 4.83 دينار في السوق الرسمية.

من جهة أخرى، قال النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي إن طريقة الإقالة من منصبه العام الماضي لم تعجبه، مشيرا إلى أن «التمسك بالمنصب ليس من طبيعتي». وأضاف لبرنامج «فلوسنا» «تقدمت بتظلم إلى رئيس مجلس النواب اعتراضا على طريقة إقالتي بعد ثماني سنوات من العمل في محرقة، ولم أستفد خلالها منفعة شخصية».

الحبري الذي عد المنصب «تحديا وليس وظيفة»، قال «كان من الأفضل إحالتي للتقاعد ومستعد للتقدم في الاستشارة، وضعي الآن أفضل بعشرة أمثال من الوضع أيام الوظيفة».