«الأرصاد»: منخفض جوي على شمال ليبيا نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تأثر شمال ليبيا بمنخفض جوي بداية من مساء يوم الخميس المقبل.

وقال المركز في بيان، إن المنخفض سيعمل على انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة ورياح نشطة.

تقلبات جوية في ليبيا

يأتي ذلك بعد تأثر أجواء شمال غرب البلاد بتقلبات جوية أدت إلى إغلاق مسارات الطرق في العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، وأدت إلى عطل في شبكة الكهرباء دون وقوع خسائر بشرية.

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يأتي ذلك في حين توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا مستقرا على معظم مناطق البلاد؛ ويستمر هذا الاستقرار حتى مساء يوم الخميس مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 24 و18 درجة مئوية، وتكون الأجواء دافئة نسبياً فترة الظهيرة خاصة غدا.