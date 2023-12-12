فيديو: إجراء جديد لتأمين محطة كهرباء الزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، ربط منظومة إطفاء «سيمنز» في محطة كهرباء الزويتينة الغازية بمنظومة «إي بي بي» سابقا لضمان تدفق المياه لشبكة الإطفاء، والاستعداد لأي طارئ، في إجراء جاء بعد توقف دام لسنوات.
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وأشارت الشركة في بيان إلى «تأمين التبريد لخزانات الوقود وتأهيل نظام الغمر للمحولات».
عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة
والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة بقدرة 250 ميغاوات إلى الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. وحسب بيان صادر عن الشركة اشتملت أعمال الصيانة على مدخنة غازات العادم للوحدة وبعض الأعمال الميكانيكية للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
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