فيديو: إجراء جديد لتأمين محطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، ربط منظومة إطفاء «سيمنز» في محطة كهرباء الزويتينة الغازية بمنظومة «إي بي بي» سابقا لضمان تدفق المياه لشبكة الإطفاء، والاستعداد لأي طارئ، في إجراء جاء بعد توقف دام لسنوات.

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وأشارت الشركة في بيان إلى «تأمين التبريد لخزانات الوقود وتأهيل نظام الغمر للمحولات».