نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 )

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية نشطة اليوم الثلاثاء على ساحل شحات سرعتها تصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحل سرت.

• رياح جنوبية غربية بشكل عام وتكون غربية اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.