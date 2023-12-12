نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 )

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية نشطة اليوم الثلاثاء على ساحل شحات سرعتها تصل إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحل سرت.
• رياح جنوبية غربية بشكل عام وتكون غربية اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة نتيجة اضطراب البحر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
• رياح غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 10-20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
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