استقرار جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الثلاثاء 12 ديسمبر 2023)

استقر متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية عند مستوى 4.83 دينار المسجل الخميس الماضي.
وحافظ سعر اليورو على مستوى 5.20 دينار مقابل 5.21 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني عند 6.07 دينار، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. في حين بقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.
يشار إلى يوم الأحد كان إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، وفق قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حرصا على سلامة الموظفين من آثار الطقس.
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