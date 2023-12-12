«الأرصاد»: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا (الثلاثاء 12 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقسا مستقرا على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.