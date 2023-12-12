الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مركز غسيل الكلى في ترهونة لمدة عامين، ومسؤول المشتريات عامًا، في اتهامات بالفساد المالي، بحسب بيان للنيابة العامة مساء الإثنين.

وأفاد مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة أجرت تحقيقًا بشأن إجراءات التعاقد على توريد لوازم طبية للمركز، أثبتت تخلي المتهميْن الإثنين عن قواعد وضوابط إدارة المال العام.

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وأضاف البيان أن المسؤولين تعمدا وضع وثائق رسمية تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، حيث انتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية حيالهما.

وأوضح مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها، بإدانة مدير المركز وحبسه سنتين، وإدانة مسؤول المشتريات وحبسه لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة.

والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس أيضًا بالسجن أربع سنوات على مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه ومفوض أداة تنفيذ متعاقد عليها في واقعة الاستيلاء على ثلاثة ملايين و560 ألف دينار.