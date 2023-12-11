جلسة طارئة لـ«النواب» لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب مساء اليوم الإثنين أعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة ستنعقد يوم الأربعاء القادم 13 ديسمبر الجاري بمقر المجلس في مدينة بنغازي، وذلك لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.

ونصت الدعوة التي نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» بشأن الجلسة الطارئة على أنها ستخصص «لمناقشة البند الطارئ المتعلق بتعديل قانون نظام القضاء».

جدل حول تعديل قانون نظام القضاء

وأثار القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن نظام القضاء جدلا بعد إقراره من قبل مجلس النواب، خاصة المادة الأولى من القانون المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي أبطلت الدائرة الدستورية صيغتها الأولى ما اضطر مجلس النواب إلى تعديلها في جلسة طارئة عقدت يوم 26 يوليو الماضي.

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وعدل مجلس النواب تلك المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء لتنص على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس بدلا من رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولا به في السابق.

كما نصت التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون على أن يحل النائب العام نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتضم عضوية المجلس مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، وينتخبه مَن هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

مقترح قضائي لإنشاء محكمة تنازع الاختصاص

وسبق أن جمد مجلس النواب القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بعدما أثار إقرار قانون تأسيسها خلافا مع المجلس الأعلى للدولة ما جمد المفاوضات السياسية بين المجلسين خلال الفترات الماضية.

وبعد أن أبطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تعديل نظام القضاء اقترح المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي في 23 يوليو الماضي على مجلس النواب إنشاء «محكمة تنازع الاختصاص» بعد الجدل الذي أثاره حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل نظام القضاء.